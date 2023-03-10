MEB, depremzede öğrencileri takip edecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7.7’lik depremle yıkılan şehirlerdeki depremzede öğrencileri takip edecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerden farklı illere nakil yaptıran öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin sürekliliğini sağlamak için “Depremden Etkilenen Öğrencileri Takip ve İzleme Grubu” oluşturduklarını söyledi.

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden farklı illere öğrenci nakil işlemlerinin yapıldığını anımsattı.

Ayda bir kere nakil edilen depremzede öğrenciler ziyaret edilecek

Bu durumdaki öğrencilere yönelik yeni bir tedbir aldıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:

“Nakil işlemleri gerçekleştirilen öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin sürekliliğini herhangi bir aksamaya mahal verilmeden sağlamak için gerekli ihtiyaçların giderilmesi, eğitim ortam ve süreçlerinde depremden etkilenen öğrencileri takip ve izleme sisteminin oluşturulması ihtiyacı doğdu.

Bu kapsamda Bakanlığımızca görevlendirilen yeterli sayıda gönüllü öğretmenin katılımıyla ‘Depremden Etkilenen Öğrencileri Takip ve İzleme Grubu’ oluşturuldu. Bu bağlamda oluşturduğumuz izleme grubu ile en az ayda bir olmak üzere belirli periyotlarda deprem bölgesinden nakille gelen öğrencilerin bulunduğu okulların ziyaret edilmesi, ihtiyaçların tespit ve temini için ilgili birimlerle iş birliği içinde çözüm üretilmesi sağlanacak.”

Bakan Özer, öğrencilerin okulla buluşarak eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü gayreti göstermeye devam edeceklerini vurguladı.