MEB Duyurdu: 15 Haziran LGS Açıklandı

LGS BİLGİLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav ile ilgili sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine dair bilgilere “https://e-okul.meb.gov.tr/” adresinden ulaşmak mümkün. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri aracılığıyla elektronik ortamda alınacak ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

2025 LGS NE ZAMAN?

Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İki oturumdan oluşan sınavda birinci oturum 09.30’da başlayacak, ikinci oturum ise 11.30’da gerçekleşecek.

LGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru bulunuyor ve bu oturum 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturumda ise 40 soru yer alacak ve 80 dakika olacak.