MEB Duyurdu: 15 Haziran LGS Bilgileri

LGS BİLGİLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavla ilgili sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri, ayrıca sınav tedbirleri hakkında detaylı bilgilere “https://e-okul.meb.gov.tr/” adresinden ulaşmak mümkün.

2025 LGS NE ZAMAN?

Bu yıl gerçekleşecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İki oturumdan oluşan bu sınavın ilk oturumu 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak.

LGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru bulunacak ve bu sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve bu oturumun süresi 80 dakika olarak belirlenmiş durumda.