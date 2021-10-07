MEB duyurdu! Başvurular 21 Ekim’de başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, YLSY bursu hakkında yaptığı açıklamasında başvuruların 21 Ekim’de başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla 358 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gidecek. Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursu başvuruları 21 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere, 358 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek.

Türkiye’nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek.

Başvurular 21 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında

Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek etmek üzere, ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.

Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 arasında REBUS’un (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) “http://rebus.meb.gov.tr” adresinden yapacak.