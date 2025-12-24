MEB Fenomen Öğretmenler İçin İnceleme Başlattı

MEB FENOMEN ÖĞRETMENLERİ DENETLEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, fenomen öğretmenlere karşı yeni bir denetim süreci başlattı. Ülke genelindeki fenomen öğretmen ve yöneticilerin sosyal medya hesapları, bakanlık tarafından incelenecek. Alınan bilgilere göre, bakanlık, CİMER ve İletişim Merkezi üzerinden gelen pek çok şikayet doğrultusunda hareket ederek yeni bir çalışma hazırladı.

DENETİM SÜRECİ BAŞLIYOR

Bakanlık, 81 il müdürlüğünden, sosyal medya platformlarında yüksek takipçi sayılarına sahip olan öğretmen ve yöneticilerin listesini talep etti. Bu listedeki kişilerin sosyal medya hesapları üzerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirilecek. İlgili inceleme sonucunda yönetmeliğe aykırı hareket eden öğretmenler ve yöneticiler için disiplin cezası uygulanması öngörülüyor.

VELİ İZNİNE DİKKAT!

Öğretmenlik Meslek Kanunu gereğince, öğretmenlerin ve yöneticilerin öğrencilerin görüntülerini paylaşabilmesi için velilerinden izin alması gerektiği vurgulanıyor. Aksi durumda, öğrenci ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntü paylaşımında bulunan öğretmenlere “kınama cezası” uygulanıyor. Bu cezalar, öğretmenlerin sicil dosyasına 5 yıl süreyle işleniyor.