MEB’in Takvimine Göre Okullar Eylül’de Başlayacak

OKUL AÇILIŞ TARİHLERİ

MEB’in belirlediği takvime göre, okullar Eylül ayının ikinci haftasında öğrencilere kapılarını açıyor. Yeni eğitim dönemine girmeden önce, öğretmenler mesleki çalışmalara başlayacak. 2025-2026 eğitim yılı ne zaman başlıyor? Bu sorunun yanıtı ve detaylar şöyle…

GENELGE DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yayımlanan “2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” konulu genelge, tüm illere ulaştırıldı. Resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğretmenlerin mesleki çalışmaları ile açılacak. Öğrenciler için ise ilk ders zili Eylül ayının ikinci haftasında çalacak.

TAKVİMİN AÇIKLAMASI

Takvimin ayrıntıları şu şekilde:

– Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

– Okul Öncesi ve 1. Sınıf Uyum Haftası: 1-5 Eylül 2025

– Tüm Sınıflar İçin Ders Başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

– 1. Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025

– Yarıyıl Tatili: 19 Ocak – 30 Ocak 2026

– 2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

– 2. Dönem Ara Tatili: 13-17 Nisan 2026

– 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bitiş Tarihi: 19 Haziran 2026 Cuma

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında gerçekleştirilecek.