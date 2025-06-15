MEB, İzmir’de LGS için Sınav Başladı

ÖĞRENCİLER SINAV İÇİN OKULLARA GİDİ

Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2025) sınavı için İzmir’de adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara doğru hareket etti. Öğrencilerin sınıflarda ter döktüğü bu süreçte, veliler de okul bahçelerinde heyecanla bekleyişlerini sürdürdü. MEB’in verdiği bilgiye göre, bu yıl 1 milyon 10 bin 916 öğrenci, LGS kapsamındaki merkezi sınav için başvuru yaptı. İzmir’in Konak ilçesindeki Atatürk Lisesi’nde öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle sınıflara kabul edildi. Sınavın ilk oturumu saat 09.30’da başladı ve 1 milyon 10 bin 916 adayın katıldığı sınavın ikinci oturumu 11.30’da start alacak.

HEDEF GÜZEL BİR OKUL

İzmir Atatürk Lisesi’nde sınav olan Tuğberk Gülümser (14), sınav için iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini ve “Tempolu bir şekilde sınava hazırlandım. Bugün de heyecanlıyım. İnşallah güzel sonuç alırım. Hedefim güzel bir lise tutturmak. Bilgisayar bölümü kazanmak istiyorum. En çok matematik dersinde zorlanıyorum. Fen Bilimleri dersinde zorlanmıyorum. Geçen yılki sınav, denemelere göre daha kolaydı. Yine de zor sorular vardı. Umarım bugün fazla zorlanmam” dedi.

VELİLERİN DUYGULARI

Sınava çocuklarını getiren velilerden 2 çocuk annesi Şebnem Gülümser, “Tüm ebeveynler gibi biz de heyecanlıyız. Tüm çocukların isteklerinin gerçekleşmesini dilerim. Umarım, kolay ve rahat bir sınav geçirirler. Hazırlık süreci biraz zorlu geçti. Özellikle Fen Bilimleri dersine güzel hazırlandı. Umarım hepsi için hayırlı olsun” şeklinde duygularını ifade etti.