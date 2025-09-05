MEB, Kılavuz Kitapları’nı Erişime Açtı

UYGUN YAKLAŞIMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘Zenginleştirme ve Destekleme Etkinlikleri Kılavuz Kitapları’nın erişime açıldığını duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin bireysel farklılıklarına odaklanan bir yaklaşım benimsendiği belirtildi. Bu çerçevede hazırlanan kılavuz kitaplar, öğrencilerin farklı hikayelerine uygun olarak tasarlandı ve bireysel farklılıklarını, sürekli değerlendirme ve uyarlama yaklaşımlarını ön plana çıkarıyor.

ETKİNLİKLERE YENİ FIRSATLAR

Zenginleştirme Kılavuz Kitapları, öğrencilere genişletilmiş ve derinlemesine öğrenme imkanı sunuyor. Bu sayede öğrencilerin bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmak amaçlanıyor. Destekleme Kılavuz Kitapları ise öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrenciler için, içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamındaki uyarlamaları içeriyor.

DERS KAPSAMINA GİRİYOR

Bu bağlamda hazırlanan öğretmen kılavuzları, 9 ve 10’uncu sınıf öğrencileri için fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerini kapsıyor. Bu yeni uygulama, eğitimde bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak, her öğrencinin ihtiyaçlarına uygun bir öğrenme deneyimi sağlama amacı güdüyor.