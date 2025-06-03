MEB, LGBT Soruşturması Başlattı

DENETİM SÜRECİ BAŞLADI

Bakanlık, İstanbul’da yer alan Üsküdar Amerikan Lisesi’nde LGBT simgeleri taşıyan afiş ve reklamlar ile ilgili yapılan şikayetler üzerine okulda inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde, bu simgeleri içeren afiş ve reklamlara okulda yer verildiği belirlendi. Bu durum üzerine Bakanlık, liseye yönelik inceleme ve soruşturma sürecini hızlandıracak.

AFFİŞİN İÇERİĞİ GÜNDEM OLDU

Okulda asılan bir afişte “Ben bir müttefikim. Anlayışlıyım. Yargılayıcı değilim. Dinlemek için buradayım. Bu güvenli bir bölge” ifadeleri yer aldı. Bu afiş, sosyal medyada geniş yankı buldu ve kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

OKUL YÖNETİMİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Üsküdar Amerikan Lisesi, konu ile ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edildi” denildi. Açıklamanın devamında, “Okulumuzda yer aldığı belirtilen bir görsele ilişkin olarak kamuoyuna çeşitli haber ve paylaşımlar yansımıştır. Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup inceleme süreci devam etmektedir. Üsküdar Amerikan Lisesi, öğrencilerine güvenli ve saygılı bir öğrenme ortamı sunarken; tüm faaliyetlerini T.C. Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak sürdürmektedir. Süreci titizlikle yürüttüğümüzü bildiririz. Saygılarımızla, Üsküdar Amerikan Lisesi Yönetimi” ifadelerine yer verildi.