MEB, LGS 2’nci Nakil Sonuçlarını Duyurdu

LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yerleştirmeye esas 2’nci nakil sonuçlarının erişime açıldığını bildirdi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre; LGS çerçevesinde 8 Ağustos’ta açıklanan 1’inci nakil sonuçlarının ardından, bugün de yerleştirmeye esas 2’nci nakil sonuçları, ‘meb.gov.tr’ adresi üzerinden erişime sunuldu.

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN YERLEŞTİRME BAŞVURULARI ALINACAK

2’nci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından, 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il-ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylelikle 22 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak.