MEB, LGS 2’nci Nakil Sonuçlarını Duyurdu

LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yerleştirmeye esas 2’nci nakil sonuçlarının erişime açıldığını bildirdi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre; LGS çerçevesinde 8 Ağustos’ta açıklanan 1’inci nakil sonuçlarının ardından, bugün de yerleştirmeye esas 2’nci nakil sonuçları, ‘meb.gov.tr’ adresi üzerinden erişime sunuldu.

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN YERLEŞTİRME BAŞVURULARI ALINACAK

2’nci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından, 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il-ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylelikle 22 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

DGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Ön lisans mezunlarının DGS sonuçları açıklandı. 2025 DGS tercihleri, Eylül ayında başlaması bekleniyor. Resmi takvim ise henüz duyurulmadı.
Akenerji, 592 Milyon TL FAVÖK Duyurdu

Akenerji, 2023'ün ilk yarısında 9,6 milyar TL satış geliri ve 592 milyon TL FAVÖK elde etti. Şirket, elektrik sektöründeki zorluklara rağmen üretimini yüzde 9,5 artırdı.

