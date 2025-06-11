MEB, LGS’nin Tarihini Duyurdu

MAKAMINDAN RESMEN AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihini resmi olarak duyurdu. Adaylar, “LGS bu hafta sonu mu?” sorusunu yanıtlamaya çalışırken, sınav tarihleri ve oturum saatleri de kesinleşti. Sınav günü öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler, bu önemli bilgileri dikkatle izliyor.

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

MEB’in resmi açıklamasına göre, 2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleşecek. Bu açıklamanın ardından “LGS bu hafta sonu mu?” sorusu da netlik kazanmış oldu. Sınav, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak iki oturum halinde düzenlenecek.

1. Oturum (Sözel Bölüm):

– **Tarih:** 15 Haziran 2025 Pazar

– **Saat:** 09:30

– **Süre:** 75 dakika

– **Dersler:** Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil

– **Soru Sayısı:** Toplam 50

2. Oturum (Sayısal Bölüm):

– **Saat:** 11:30

– **Süre:** 80 dakika

– **Dersler:** Matematik ve Fen Bilimleri

– **Soru Sayısı:** Toplam 40

Sınav öncesinde, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı) bulundurulması zorunludur. Öğrencilerin sınavdan en az 1 saat önce sınav yerlerinde olmaları öneriliyor. LGS’ye katılacak tüm öğrencilere başarılar dileriz!