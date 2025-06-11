MEB, LGS Sınav Tarihini Duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihini resmi olarak açıkladı. Adaylar “LGS bu hafta sonu mu?” sorusunun yanıtını merak ederken, sınav günü ile oturum saatleri de netleşti. Hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler bu detayları dikkatle takip ediyor. Peki, LGS bu hafta sonu mu? LGS cumartesi mi, pazar mı?

LGS TARİHİ BELİRLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu duyuru ile birlikte “LGS bu hafta sonu mu?” sorusu yanıtını bulmuş oldu. Sınav, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak iki oturumda uygulanacak.

1. Oturum (Sözel Bölüm):

– Tarih: 15 Haziran 2025 Pazar

– Saat: 09:30

– Süre: 75 dakika

– Dersler: Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil

– Soru Sayısı: Toplam 50

2. Oturum (Sayısal Bölüm):

– Saat: 11:30

– Süre: 80 dakika

– Dersler: Matematik ve Fen Bilimleri

– Soru Sayısı: Toplam 40

SINAV GÜNÜ HAZIRLIKLARI

Sınav günü, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile yanında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı) bulundurmak zorunludur. Öğrencilerin sınavdan en az 1 saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları tavsiye ediliyor. LGS’ye katılacak tüm öğrencilere başarılar diliyoruz!