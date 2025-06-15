MEB, LGS Sınavı Sonuçlarını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, merkezi sınavın sorunsuz bir biçimde tamamlandığını ve soru-cevap anahtarlarının yayımlandığını bildirdi. Öğrenciler, “2025 LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi, İngilizce, Din Kültürü soru cevapları PDF indir – oku!” şeklindeki başlıkla merak ettikleri bilgileri edinebiliyor. Sınav, 15 Haziran Pazar günü iki oturum hâlinde gerçekleştirildi. Bu yıl toplam 1 milyon 10 bin 916 öğrenci sınava katıldı. Sınav, Türkiye genelinde 973 sınav merkezi, 3 bin 938 okul ve 62 bin 693 salon ile yapıldı. Yurt dışında ise 13 merkez, 13 okul ve 37 salon kullanıldı.

OTURUMDA YER ALAN SORULAR

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşan 40 soruluk sayısal bölüm uygulandı.

– Türkçe: 20 soru

– T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru

– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru

– Yabancı Dil: 10 soru

Sayısal Alan Soru Dağılımı:

– Matematik: 20 soru

– Fen Bilimleri: 20 soru

2025 LGS sınav sonuçları 11 Temmuz’da www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercih süreci 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos’ta ilan edilecek. Ayrıca, yerleştirmeye esas nakil başvuruları 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.