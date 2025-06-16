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MEB, LGS Sınavında Eleştiriler Artıyor

SINAVIN UYGULANMASI VE ÖĞRENCİ YORUMLARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yer alan merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmiş iki oturum şeklinde yapılıyor. Sınavdan çıkan öğrencilerin değerlendirmeleri ise oldukça farklılık gösteriyor. Bazı adaylar, sınavın genel olarak kolay geçtiğini söylese de, diğerleri özellikle Türkçe testindeki uzun paragraflardan şikayet ediyor. Bazı öğrenciler de matematik ve İngilizce testlerinin düşündürücü olduğunu aktarıyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR

Sosyal medya platformlarında bazı soruların paylaşılması ile birlikte “Bu nasıl LGS sorusu?” ve “Hangi mantıklı eğitimci bu soruları hazırladı?” gibi sert eleştiriler öne çıktı. Eğitim uzmanları, sınavı ders bazında değerlendirirken, özellikle Türkçe testine ayrı bir dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu yılki Türkçe soruları, LGS tarihinin en zor testlerinden biri olarak kaydediliyor. Soruların uzun, yoruma açık ve yanıltıcı nitelikte olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, matematik, İngilizce ve din kültürü sorularının da adayları zorladığı ifade ediliyor.

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