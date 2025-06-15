MEB, LGS Sınavını İstanbul’da Başlattı

SINAVIN BAŞLANGICI VE HAZIRLIKLAR

Milli Eğitim Bakanlığı 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirdiği merkezi sınavın ilk oturumu İstanbul’da başladı. Kentteki 581 okulda 188 bin 129 öğrencinin katıldığı sınav için öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren okullara ulaşmaya başladı. Bakırköy’deki Emlak Kredi Bankası Ortaokulu’nda yer alan öğrenciler, güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından sınıflara geçiş yaptı. Yanlarında bulundurması gereken belgeler, fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik kartı ile en az iki koyu siyah, yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgiyi taşıyan öğrenciler, kontrol işlemleri sonrası sınav salonlarına alındı.

VELİLERİN DUYGULARI

Okul çevresinde bekleyen veliler arasında bazıları yanlarında getirdiği sandalyelerde oturarak çocuklarını beklerken, bazıları da araçlarında heyecanla zaman geçirdi. Ufuk Enes Günaydın, kardeşinin tüm yıl bu sınav için hazırlandığını belirterek, “Onun için heyecanlı ve mutlu durumdayız” dedi. Kızı sınava giren Ayşenur Dağlı, “Kızım 2 yıldır emek veriyor. 6. sınıf biraz daha rahattı, fakat 7. ve 8. sınıflarda ciddi emekler verdi. Seçkin bir okulda okusun istiyoruz. Hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Sınava katılan öğrencilerden Serpil Berra Dağlı, “Kazanırsam çok iyi olur. Kazanamazsam da problem yok. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni 2 senedir istiyordum. Gelirse çok mutlu olurum” ifadesini kullandı. Dua Abdellaoui ise, “Zor bir dönem geçirdik ama bugün artık son noktayı koymak istiyorum. Çünkü çok emek verdim. Umarım emeklerimin karşılığını alırım” diye duygularını aktardı.

VELİLERDEN DUALAR

Bahçelievler Kuleli Ortaokulu, Avcılar Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyoğlu Taksim Ortaokulu ile Ümraniye Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde çocuklarını sınava getiren veliler nedeniyle yoğunluk oluştu. Bazı veliler, okul bahçesinde Kur’an-ı Kerim okuyarak çocuklarının sınavının iyi geçmesi için dualar etti.

SINAVIN DETAYLARI

Öğrenciler, iki oturumda toplam 90 soru çözecek. Türkiye saatiyle 09.30’da başlayan birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak. Bu oturumda 75 dakika süre verilecek. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak ve bu oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkıp ihtiyaçlarını giderebilecek.