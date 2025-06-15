MEB, LGS Sonuçlarını 11 Temmuz Açıklayacak

MERKEZİ SINAVIN SORUNSUZ TAMAMLANDIĞI DUYURULDU

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan merkezi sınavın problemsiz bir şekilde sona erdiğini ve soru-cevap anahtarlarının yayımlandığını bildirdi. Sınav 15 Haziran Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirildi. Bu yıl sınava toplamda 1 milyon 10 bin 916 öğrenci katılım sağladı. Sınav, Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda yapıldı. Yurt dışında ise 13 merkezde, 13 okulda ve 37 salonda eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

OTURUMLARDA YER ALAN SORU DAĞILIMI

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşan 40 soruluk sayısal bölüm gerçekleştirildi. Soru dağılımı şu şekilde oldu:

– Türkçe: 20 soru

– T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru

– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru

– Yabancı Dil: 10 soru

Sayısal alan soru dağılımı ise:

– Matematik: 20 soru

– Fen Bilimleri: 20 soru

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ VE TERCIH SÜRECİ

LGS 2025 sonuçları 11 Temmuz’da www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Sonuç belgeleri, posta yoluyla iletilmeyecek. Tercih dönemi ise 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos’ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas nakil başvuruları 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.