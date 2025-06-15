MEB, LGS’yi Başarıyla Tamamladı

MEB’DEN SINAV DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde uygulanan merkezi sınavın problemsiz bir şekilde tamamlandığını ve soru-cevap anahtarlarının yayınlandığını açıkladı. Bakanlıktan gelen yazılı bilgiye göre, bu yıl LGS için 8’inci sınıftan toplam 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuru yaptı. İki oturumda gerçekleşen sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda 37 salonda yapıldı.

Sınavın ilk oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri alanında toplam 40 soru soruldu.

Cevap anahtarları, sınavın hemen ardından yayımlandı. Öğrenciler, sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra bulundukları okullardan alabilecek. LGS sınav sonuçları ise 11 Temmuz’da açıklanacak. Aynı tarihte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.