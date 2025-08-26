MEB, Liseye Hoş Geldin Kitapları Yayınladı

ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANAN YENİ KİTAP SETİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 9. sınıfa yeni başlayacak öğrencilere akademik ve sosyal farkındalık kazandırmak, uyum süreçlerini hızlandırmak amacıyla ‘Liseye Hoş Geldin’ adlı kitap setini geliştirdi. Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, bu kitaplar, lise eğitimine yeni adım atacak öğrencilere rehberlik ederken, akademik ve sosyal uyum süreçlerini desteklemeyi hedefliyor. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu kaynaklar, öğrencilerin lise dönemindeki dersler ve programlarla ilgili bilgi edinmelerini sağlamayı amaçlıyor.

DERSLERİN TANITIMI VE BAŞARI STRATEJİLERİ

‘Liseye Hoş Geldin’ kitapları, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe ve İngilizce gibi derslerin yeniliklerini ve özelliklerini tanıtarak, lise müfredatının içeriklerini detaylı olarak öğrencilerle paylaşıyor. Kitap setinde ‘Liseye Hoş Geldiniz’, ‘Bu Kitapta Neler Var?’, ‘Derslerin Tanıtımı’, ‘Neler Öğreneceğiz?’, ‘Nasıl Çalışmalıyım?’, ‘Başarı İçin İpuçları’, ‘Çevrim İçi Öğrenme Platformları’ ve ‘Örnek Etkinlikler’ gibi bölümler bulunuyor.

ÇEVRİM İÇİ PLATFORM TANITIMI

Örnek etkinlikler kısmı, öğrencilerin derslere başlamadan önce temel bilgi ve becerilerini pekiştirirken, daha önce edindikleri bilgileri hatırlamalarına ve yorum becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, öğrencilerin eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları kaynaklara erişim sağlamaları amaçlanıyor. ‘MEBİ’, ‘OGM Materyal’, ‘EBA’ gibi çevrim içi öğrenme platformları da kitaplarda tanıtılıyor. Öğrenciler, ‘Liseye Hoş Geldin’ kitaplarına ‘https://ogmmateryal.eba.gov.tr/liseye-hosgeldin’ adresi üzerinden ulaşabiliyor.