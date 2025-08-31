MEB, Öğrencilere Ayakkabı Kuralı Yok

İLKOKUL VE ORTAÖĞRETİM UYGULAMALARI

Ülkemizde ilkokullarda önlük ve ortaöğretimde forma uygulamaları başlamış olsa da, ayakkabılarla ilgili kesin bir karar hala alınmamıştı. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2026-2027 öğretim döneminde siyah renkli ayakkabılar giyeceğine dair çıkan haberlere, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden açıklama geldi. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” ifadelerini kullandı. Peki bu konu nasıl gündeme geldi?

AYAKKABICILAR DERNEĞİ’NDEN RAPOR

Konunun ortaya çıkmasına sebep olan Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri, öğrenci ayakkabıları ile ilgili hazırladıkları raporu Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine sundu. “Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkılarıyla” ilgili hazırlanan bu rapor için dernek yöneticileri olumlu bir geri dönüş almadı. TASD, deri ve kösele tabanlı ayakkabıların kullanımını önerirken, sahte ayakkabı pazarının büyümesine dikkat çekti. Derneğin raporuna göre, sahte veya çakma ayakkabı pazarının son 10 yılda 20 milyondan 200 milyon çifte çıktığı belirtildi.

SPOR AYAKKABI PAZARINDAKİ BÜYÜME

Derneğe göre, bu pazarın büyümesinde etkili olan unsurlardan biri, okullardaki serbest kıyafet uygulaması oldu. Derneğin verilerine göre, “global spor ayakkabısının payı toplam ayakkabı ithalatının yüzde 55’ine ulaştı.” 5 yıl önce 25 milyon çift global markalı ayakkabı ithal edilirken, bu sayının 76 milyona ulaştığı ifade edildi. Bu istekle, genel olarak spor ayakkabı tercih eden öğrenci kitlesinin hedeflendiği anlaşılıyor. Ancak, okula giden öğrencilere deri ve kösele tabanlı ayakkabı giydirmeyi kabul ettirse bile, okul dışında bu gençlerin yine spor ayakkabılar giymesinin nasıl engelleneceği belirsizliğini koruyor.

SAHTE AYAKKABILARIN SAĞLIĞA ETKİSİ

Dernek, sahte spor ayakkabıların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini savunarak “Spor ayakkabıları özellikle çakmaları çocukların ayak gelişimini olumsuz etkiliyor. Yumuşak tabanlı olan bu ayakkabılar, taban düzlüğünden, içe ve dışa basmaya kadar birçok sağlık sorununa yol açıyor.” tezini öne sürüyor. TASD Başkanı Berke İçten, okullarda ayakkabı kuralının olmamasının öğrenciler arasında marka yarışına sebep olduğunu ve bunun çocukları ve velileri zor durumda bıraktığını belirtiyor. İçten, “Çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modeli, yeni yayımlanacak tebliğde yer alacak.” ifadesini kullanarak konunun önemine dikkat çekiyor.

BAKANLIKTAN CEVAP

Tüm bu açıklamalar karşısında, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bu görüşmelere sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” diyerek durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.

ÖĞRENCİ SAYILARI

Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 600 bin 891’i erkek, 9 milyon 109 bin 374’ü kız olmak üzere toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim alıyor. Öğrencilerin 15 milyon 849 bin 271’i resmi okullarda, 1 milyon 631 bin 192’si özel okullarda ve 1 milyon 229 bin 802’si açık öğretim kurumlarında eğitim görüyor. Resmi okullarda eğitim alan öğrencilerin 8 milyon 101 bin 129’u erkek, 7 milyon 748 bin 142’si kız öğrenci olarak kaydedilmiş. Özel okullarda ise 883 bin 476 erkek, 747 bin 716 kız öğrenci eğitim almakta. Açık öğretim kurumlarında kayıtlı 616 bin 286 aktif öğrenci erkekken, 613 bin 516’sı kızlardan oluşuyor.