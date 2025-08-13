MEB, Özel Okul Denetimini Başlatıyor

DENETİMLERİN BAŞLATILDIĞI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdürlüklerine özel okullara yönelik denetimlerin yapılması talimatını verdi. MEB’in yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ve diğer öğretim programlarına uyumlu olarak dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda kullanılıp kullanılmadığına ilişkin gerekli takibin yapılması gerektiği vurgulandı. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazıda, 3 Ocak’ta Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin özel öğretim kurumlarında ders kitabı kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeler getirdiği belirtildi.

DERS KİTABI KULLANIM ZORUNLULUĞU

Açıklamada, okulların ders kitabı adı altında herhangi bir ücret talep etmemesi gerektiği ve bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda kullanılması zorunluluğu olduğu hatırlatıldı. MEB onaylı bu kitapların kullanılmasının yanı sıra, eğitim ücreti dahil tüm ücretlerin okul yönetimi tarafından belirlenip ilan edilmesi gerektiği ifade edildi.

HİZMETLER BELGEYE DAYALI OLACAK

Özel okullarda hizmet alım yöntemleri ve doğrudan sunulacak tüm hizmetlerin ücretlerinin, yönetmelik hükümlerine uygun olarak okul hesapları üzerinden ödeneceği kaydedildi. Denetimlerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da aynı titizlikle devam ettirilmesi ve faaliyet gösteren tüm özel okulların konuya dair bilgilendirilmesi talimatı verildi. Ayrıca, özel okullarda Bakanlıkça onaylı ders kitapları dışında hiçbir ders kitabının kullanılamayacağı, yemek, kahvaltı, etüt, servis gibi diğer hizmetlerin ücretlerinin okul tarafından belirlenip ilan edileceği, öğrenci kayıt sözleşmelerinde bu hizmetlere yer verilmesi gerektiği de bildirildi. Velilere sunulan tüm hizmetlerin belgeye dayalı olarak gerçekleştirilmesi gerekecek.