MEB’ten Özel Okullara Yeni Düzenleme

YENİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Özel öğretim kurumları ile ilgili yapılan son düzenlemeler, Millî Eğitim Bakanlığı’nın oluşturduğu yazıyla illere iletildi. “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikler 3 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Değişikliklerin, yönetmeliğin 53. maddesine eklenen yeni hükümle özel okullarda sunulan tüm hizmetlerin “ücret tespiti” kapsamına alınmasını sağladığı bildirildi. Ayrıca, yönetmeliğin 55. maddesi, özel okulların eğitim ücreti dışında aldıkları tüm ücretlerin, özel okul adına açılmış banka hesabına yatırılmasını zorunlu hale getiriyor.

TÜM HİZMETLER KAYIT ALTINDA OLACAK

Millî Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı yazıda, özel okulların “hizmet alımı” yöntemiyle sundukları tüm hizmetlere mevzuata uygun şekilde ücret belirlemeleri gerektiği vurgulanıyor. Belirlenen ücretlerin, duyurulması ve velilerle yapılan kayıt sözleşmelerinde kesin olarak belirtilmesi gerekiyor. Aynı kurucuya ait veya marka lisansı ile faaliyet gösteren okullarda yaygın olarak kullanılan yemek, kıyafet, kırtasiye gibi mal ve hizmetlerin elektronik ticaret platformlarından tedarik edilmesi hâlinde de bu kuralların geçerli olacağı ve ücret ilanının zorunlu olacağı ifade ediliyor.

Bakanlık, özel okullarda MEB onaylı ders kitaplarının esas olarak okutulması gerektiğini hatırlatıyor. İsteğe bağlı olarak kullanılan yardımcı eğitim materyalleri için de yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ücret belirlenmesi ve ilan edilmesi gerekiyor. Ayrıca, doğrudan hizmet sunumu olmaması hâlinde bile, elektronik ticaret gibi yöntemlerle temin edilen eğitim materyalleri ve öğrenci kıyafetleri için aynı kuralların geçerli olduğu kaydediliyor.

YEMEK VE KAHVALTI ÜCRETLERİ OKUL HESABINA YATIRILACAK

Yazıda, velilerin yemek ve kahvaltı hizmetleri konusunda doğrudan üçüncü kişilerle anlaşma yapmasının uygun olmadığı ifade ediliyor. Bu hizmetlerin, okul yönetimi ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde yürütülmesi gerektiği belirtiliyor. Bu düzenlemeyle birlikte okulların sunduğu tüm hizmetlerin tek bir çatı altında toplanması ve daha kontrol edilebilir bir süreç izlenmesi hedefleniyor. Millî Eğitim Bakanlığı, yeni düzenlemeler doğrultusunda özel okulları bilgilendirmelerini ve denetimleri özenle gerçekleştirmelerini istiyor. Bununla birlikte yeni uygulamaların okullarda eksiksiz uygulanarak veli mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.