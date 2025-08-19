MEB’ten Zilsiz Okul Uygulaması Başlıyor

YENİ EĞİTİM YILINA HAZIRLIK

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşmakta. Okullarda ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak. Eğitim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla tüm illere bir genelge gönderildi. Genelgede, bazı okullarda uygulanması istenen yeni bir yenilik yer alıyor. Bu dönemle birlikte, öğrencilere sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda zilsiz okul uygulamasına geçiliyor.

ZİLLER BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK

Zil kullanımının zorunlu olduğu durumlarda, çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul bir düzeye indirilecek ve okullarda kullanılacak ziller, bakanlıkça belirlenen seslerden seçilecek. Bu yeni uygulama ile birlikte öğrencilerin sorumluluk bilinçlerinin artırılması hedefleniyor.

Okullarda, orman yangınlarına karşı eğitim öğretim yılı boyunca farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi etkinliklere önem verilecek. Eğitim yılının ilk haftasında, farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanarak ilk ders “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla gerçekleştirilecek.

ATATÜRK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

10-16 Kasım tarihleri arasındaki Atatürk Haftası’nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle, bakanlığa bağlı tüm okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak amacıyla bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma ve tiyatro gibi etkinlikler bir hafta önce, öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla düzenlenecek.

DERS SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen haftalık ders çizelgelerindeki değişiklikler, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak. 12’nci sınıfta öğrenim gören öğrencilere yönelik Hedef Temelli Destek Eğitimi ders seçimi, öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak okul idareleri tarafından 8-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

CEP TELEFONU YASAĞI DEVAM EDİYOR

Sınıf ortamında dijital bağımlılığa neden olan etkenlere karşı duyarlılığı artırmak amacıyla öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmalarına yönelik uygulamaya devam edilecek. Ayrıca öğretmenlerin de sınıf içinde cep telefonu kullanmamaları sağlanacak.

MEZUNİYET TÖRENİ KURALLARI

Planlanacak mezuniyet etkinliklerinde velilere ve okullara mali yük getirecek etkinliklerden kaçınılacak. Etkinlikler için önceden izin alınarak okulların, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun gördüğü mekanlar kullanılacak; okul dışındaki alanlarda mezuniyet etkinlikleri düzenlenmeyecek.

YETKİ YERİNE GETİRİLECEK

Bakanlıkçe ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyallerin okullarda kullanılmaması ve velilere maddi yükümlülük getirecek uygulamalardan kaçınılmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak. Ayrıca, özel okulların eğitim ücretleri ile sundukları diğer hizmetlerin ücretlerini belirlerken yönetmelik kurallarına uygun hareket etmemeleri durumunda, tespit edilen okullarla ilgili gerekli işlemler yapılacak.