MEB Yaz Tatili Değişmeyecek Açıklaması

AÇIKLAMADA YER ALAN HABERLERİN DOĞRULUĞU

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yayımlanan “MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek” başlıklı haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, “Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor” ifadesinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, “2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi”, 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuna duyurulmuş olup eğitim öğretim süreçlerinin bu takvime göre ilerlediği vurgulandı. Bu takvime göre, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak eğitim öğretim yılının daha önce açıklanan tarihe göre 20 Haziran 2025 tarihinde sona ereceği belirtildi.