MEB’den 81 il için talimat

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 ile yüz yüze eğitim ile ilgili yazı gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 il milli eğitim müdürlüklerine yüz yüze eğitim ile ilgili yazı gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesini talep etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş kutuların hizmete sunulması istendi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer göreve geldiğinde ilk mesajı, “Önceliğimiz yüz yüze eğitim” olmuştu.

Özer, “Okulları kapalı tutma lüksümüz yok” demişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, pazartesi günü yapılması planlanan Kabine toplantısında konuya ilişkin bir sunum da yapacak.