MEB’den ücretsiz kurslar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ücretsiz yaz okullarının sömestır döneminde de açılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ücretsiz yaz okullarının kapsamını genişlettiklerini ve ilk kez 23 Ocak-3 Şubat 2023’teki sömestirde bilim ve sanat, matematik ve İngilizce kursları açacaklarını bildirdi.

MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek.

Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Sömestire ilişkin hazırlıkların sorulması üzerine Özer, geçen yaz, tüm öğrencilerin hem nitelikli tatil geçirmesi hem de öğrenme serüvenlerini sürdürmesi için ilk kez yaz okulları açtıklarını hatırlattı.