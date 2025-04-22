Haberler

Mecidiyeköy’de Metrobüs Durağında Yoğunluk Oluştu

YÜRÜYEN MERDİVEN ARIZASI YOĞUNLUK YARATTI

Mecidiyeköy metrobüs durağında meydana gelen yürüyen merdiven arızası, durakta büyük bir kalabalığın oluşmasına neden oldu. İstanbul’un en yoğun duraklarından biri olan Mecidiyeköy’deki metrobüs istasyonunun girişinde bulunan yürüyen merdivenlerden birinin arızalanması, mesai çıkış saatlerinde toplu taşıma kullanan İstanbulluların zor anlar yaşamasına yol açtı.

ALKAN İLERLEME GÜÇLÜĞÜ ÇEKTİ

Yürüyen merdivenin etrafı kapatılarak bakım çalışmaları başlatıldı. Bakım nedeniyle vatandaşların metrobüs durağına giriş ve çıkışları sırasında kalabalık dolayısıyla ilerlemekte güçlük çektiği gözlemlendi. Duraktaki bu yoğunluk, günlük yolculuklarını yapan İstanbullular için zorlu bir deneyim ortaya çıkardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Pendik'teki Ramazanoğlu Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının nedeni henüz açıklığa kavuşmadı.
Haberler

Zelenskiy, Ateşkese Hazır Olunduğunu Açıkladı

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya ile ateşkes sonrası farklı formatlarda görüşmelere açık olduklarını, toprak, güvenlik garantileri ve NATO üyeliği gibi meseleleri tartışacaklarını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.