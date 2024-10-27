Mecidiyeköy Metro İstasyonunda Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI AN

Yangın, Mecidiyeköy metro istasyonunda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yürüyen merdivenin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Olayın hemen ardından ihbar üzerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek durumu kontrol altına aldı ve yangını kısa sürede söndürdü. Bu süreçte dumanlardan etkilenen güvenlik görevlisi, fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine dair incelemelere başlanıldı.