Meclis çalışmalarına verilen ara uzatıldı

Türkiye’nin yaşadığı deprem sonrası enkaz çalışmaları devam ederken, meclis çalışmalarına verilen aranın uzatıldığı açıklandı.

Türkiye’nin yaşadığı iki deprem felaketinin bölgede enkaz çalışmaları devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat’a kadar uzatıldığını bildirdi.

Türkiye ard arda yaşadığı iki deprem felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Meclis’e milletvekillerinin bölgede yaptığı çalışmalar nedeni ile ara verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem.” ifadelerine yer verdi.