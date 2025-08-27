Meclis, Gazze İçin Olağanüstü Toplantı Yapacak

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle Meclis’i 29 Ağustos’ta olağanüstü bir toplantı için çağırdı. Türkiye, İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı eylemleri devam ederken harekete geçti. Numan Kurtulmuş, Gazze’deki son durumu ele almak amacıyla Meclis’i 29 Ağustos’ta olağanüstü toplanmaya davet etti.

MECLİS’TEN ORTAK TALEP

Meclis’teki yedi siyasi parti, TBMM Genel Kurulu’nun 29 Ağustos Cuma günü Gazze konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis Başkanlığı’na resmi bir talep sundu. CHP TBMM Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan dilekçe Meclis Başkanlığı’na iletildi. Dilekçede, Gazze’deki insanlık dışı katliamın durdurulması ve insani yardımın ulaştırılması için gerekli adımların ele alınması amacıyla TBMM Genel Kurulu’nun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te olağanüstü bir toplantı yapması talep edildi.