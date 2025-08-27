Haberler

Meclis, Gazze İçin Olağanüstü Toplantı Yapacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle Meclis’i 29 Ağustos’ta olağanüstü bir toplantı için çağırdı. Türkiye, İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı eylemleri devam ederken harekete geçti. Numan Kurtulmuş, Gazze’deki son durumu ele almak amacıyla Meclis’i 29 Ağustos’ta olağanüstü toplanmaya davet etti.

Meclis’teki yedi siyasi parti, TBMM Genel Kurulu’nun 29 Ağustos Cuma günü Gazze konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis Başkanlığı’na resmi bir talep sundu. CHP TBMM Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan dilekçe Meclis Başkanlığı’na iletildi. Dilekçede, Gazze’deki insanlık dışı katliamın durdurulması ve insani yardımın ulaştırılması için gerekli adımların ele alınması amacıyla TBMM Genel Kurulu’nun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te olağanüstü bir toplantı yapması talep edildi.

Şanlıurfa’daki Yangın, İtfaiye Tarafından Kontrol Edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilirken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Mahsun Akyıldız Suya Girdi, Boğuldu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde piknik yapan bir kişi, sıcak havanın etkisiyle girdiği Dicle Baraj Gölü'nde boğuldu ve hastanede yaşamını yitirdi.

