Meclis penceresinden nevresim silkelediler

TBMM'nin penceresinden nevresim silkelenmesi tepkilere neden oldu.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bugün çekilen bir kare tepkilere neden oldu.

Kimin odasına ait olduğu bilinmeyen bir pencereden nevresim silkelendi.

Odatv internet sitesinde yayınlanan habere göre yerel seçimlere sayılı günler kala liderler ve milletvekilleri seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, Meclis’te dikkat çeken bir görüntü yaşandı.

Milletvekillerin odalarının olduğu binanın penceresinden yatak nevresimi silkelendi. Hangi milletvekiline ait olduğu bilinmeyen bir vekil odasının penceresinde, bir vekil danışmanı tarafından nevresim silkelenmesi görüntülendi. Videoyu çekenler “Bunu da gördük. İçeride yatıyorlar mı ne yapıyorlar yahu? Şaka gibi” sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdiler.