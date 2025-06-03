Meclis’te 30 maddelik düzenleme: 8 madde çıkıyor

10. YARGI PAKETİ MECLİS’E SUNULDU

10. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesi, AK Partili milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda görüşmeleri tamamlanarak Meclis Genel Kurulu’na geldi. Düzenlemenin bayram öncesi yasalaşması noktasında hem iktidar hem de muhalefet uzlaştı. Muhalefetin çıkartılmasını talep ettiği bazı maddeler tekliften çıkarılacak. 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25. maddeler tekliften ayrılacak.

ÇIKARILAN MADDELER

Meskun mahalde ateş etmenin cezasının 5 yıla çıkarılması öngörülüyordu. Bu sınırın, suçu kişilerin toplu halde bulundukları yerlerde işlenmesi durumunda 1 kat artırılması planlanıyordu. Hukuka aykırı bir şekilde kara ulaşım aracını engelleyen veya başka bir yere götüren kişi için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu ancak bu madde de düzenlemeden çıkarılıyor. Çocuk cezaevi yerine Eğitim Evi düzenlemesi de çıkarılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilgili olarak yayın durdurma yetkisi verilmesi de listeden çıkarılan maddeler arasında. Toplam 27 bin mahkuma tahliye yolu açan düzenlemelerin, bu gece saatlerinde geçmesi bekleniyor.

MADDE MADDE İNFAZ DÜZENLEMESİ

Kanun teklifinde yer alan öne çıkan düzenlemeler ise şöyle: Hükümlü, 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanmak için cezasının onda birini cezaevinde geçirecek. 2 yılın altındaki suçlarda en az 5 gün cezaevinde kalınacak. Mükerrer suçlarda şartlı salıverme düzenlemesi yapılacak. İyi hal koşuluyla cezanın 3/4’ünü çekenlerin şartlı salıvermeden yararlanması öngörülüyor. Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü kişiler için konutta infaz süresi 3 yıl olacak. 70 yaş üzerindekiler 4 yıl, 75 yaş üzerindekiler 5 yıl, 80 yaş üzerindekiler cezasının 6 yılını konutta geçirebilecek. Hastalık ve engellilik durumu nedeniyle yaşamını cezaevinde tek başına sürdüremeyenlerin infazı, Adli Tıp kararıyla konutta yapılacak. Bu düzenlemeden terör suçluları da yararlanacak ancak ağırlaştırılmış müebbet cezası alan darbe suçluları bu haktan yararlanamayacak.