Meclis’te Yoğun Gündem Başlıyor

MECLİSTE YENİ HAFTA HIZLI GEÇECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni bir hafta başlatarak yoğun bir çalışma dönemine giriş yapıyor. 3 Haziran Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimi için toplanacak. Bu seçim gizli oylama ile gerçekleştirilecek. Numan Kurtulmuş’un görev süresinin sona ermesiyle birlikte milletvekilleri, yeni başkan için oy kullanacak. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranacakken, üçüncü turda salt çoğunluk gerekiyor. Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa, en fazla oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan olarak belirlenecek.

YENİ YARGI PAKETİ GÜNDEMDE

Seçimlerin ardından Genel Kurul, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen ve kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlayacak. Bu teklifle, suça teşebbüs edenler için ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası yerine verilecek süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırları yeniden belirlenirken, kasten yaralama ve tehdit suçlarına yönelik hapis cezaları da artırılacak.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE YENİ DÜZENLEMELER

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanamayanlara verilecek hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Gebe bir davranışla kara ulaşım aracının hareketini engelleyen veya yönlendiren kişiler için 1 yıldan 3 yıla kadar, hava ulaşım aracının hareketini engelleyenler için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

ENGELLİ MAHKUMLARA YENİ KOLAYLIKLAR

Kasıtlı suçlardan 3 yıl veya daha az, taksirli suçlardan ise 5 yıl veya daha az hapis cezasına çarptırılan çocuk hükümlüler, cezalarını doğrudan çocuk eğitimevlerinde çekecek. Açık ceza infaz kurumunda ya da çocuk eğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli bir hükümlü, denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilmesi için belirli şartları yerine getirecek. Ayrıca, ağır hastalık veya engellilik durumu nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında yaşamını sürdüremeyen ve toplum güvenliği açısından tehlike oluşturmayanlar, cezasını evinde çekebilecek. Teklifin Genel Kurul görüşmelerinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak kanunlaşması planlanıyor.

ZİRAİ DON ARAŞTIRMALARI SÜRECEK

Meclis’teki komisyonlar da çalışmalara devam edecek. Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri’deki çalışma ziyaretlerinin değerlendirilmesi için toplanacak.