Meclis’te Yoğun Gündem Başlıyor

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAPILACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni haftada tempolu bir çalışma dönemi başlıyor. 3 Haziran Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Numan Kurtulmuş’un görev süresinin dolması nedeniyle milletvekilleri, yeni başkan için gizli oylama ile oy kullanacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanacak. Üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Eğer bu oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan olarak seçilecek.

10. YARGI PAKETİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK

Seçimlerin hemen ardından Genel Kurul, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen ve kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni ele alacak. Bu teklife göre, suça teşebbüs halinde faile verilecek ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine getirilecek süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırı artırılacak. Ayrıca, kasten yaralama ve tehdit suçuna yönelik hapis cezaları da yükseltilecek.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE YENİ DÜZENLEMELER

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle araç kullananlara uygulanacak hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Hukuka aykırı davranışlarla kara ulaşım aracının hareketini engelleyen kişilere verilecek hapis cezası 1 yıldan 3 yıla kadar, hava ulaşım aracının hareketini engelleyenlere ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

ENGELLİ MAHKUMLARA ÖZEL DÜZENLEME

Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler için verilen cezalar, doğrudan çocuk eğitimevlerinde yerine getirilecek. Açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli bir hükümlü, ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az onda birini cezaevinde geçirerek denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olmayan, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını sürdüremeyen ve toplum güvenliği açısından tehlike oluşturmayanlar ise cezasını konutunda çekebilecek. Teklifin Genel Kurul görüşmelerinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanması bekleniyor.

ZİRAİ DON OLAYI KOMİSYONDA DEĞERLENDİRİLECEK

Meclis’te komisyonlarda da çalışmalar devam edecek. Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri’de gerçekleştirdiği çalışma ziyaretlerini değerlendirmek üzere toplanacak.