Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe maratonu başlıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin sunumunu yapacak.

Bütçe sunumunun ardından hazırlıklar için komisyon çalışmalarına yaklaşık bir hafta ara verilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 26 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak.

15 Ekim’de Meclis’e sunulan bütçenin büyüklüğü, 1 trilyon 751 milyar Türk Lirası.

Bütçede sosyal harcamalara 104,2 milyar lira kaynak ayrıldı. Tarıma ayrılan pay ise, 57,6 milyar lira.

2022’de savunma ve güvenlik harcamaları için ise 181 milyar lira kaynak ayrıldı.

TEZKERE VE KOOPERATİF GÖRÜŞMELERİ

Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ise Salı günü Genel Kurulda görüşülecek.

Çarşamba günü ise Kooperatiflere yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurul’un gündemine gelecek.

Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonunda ise, ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi ele alınacak.