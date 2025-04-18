Mecliste Mattia Ahmet Minguzzi’nin Adı Geçti

İBB MECLİSİ’NDE MEETING GERÇEKLEŞTİ

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ’ın başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri tartışılırken, 24 Ocak’ta Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki bir pazarda kaykay malzemesi almak için giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında, onun adının bir yere verilmesi konusu ele alındı.

MATTİA AHMED MİNGUZZİ’NİN ADI YAŞATILACAK

Bu bağlamda, ailesinin de talebi doğrultusunda, Maltepe’deki Orhangazi Şehir Parkı içerisindeki kaykay pistine Minguzzi’nin adının verilmesi önerisi gündeme geldi. Mecliste yapılan oylamada, Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı Maltepe’deki Orhangazi Şehir Parkı içerisinde bulunan kaykay pistine verilmesi, oy birliğiyle onaylandı.