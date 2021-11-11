Meclis’te Türkkan kavgası

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan ile ilgili tartışma yaşandı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına yönelik küfürlü ifadeleri Meclis Genel Kurulu’nda gündeme geldi. AK Parti ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri karşı karşıya geldi ve tansiyon bir anda yükseldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu konuyla ilgili, “Türk milletinden özür diliyoruz. Bunun için daha ne yapalım. Adamın alnında şehit yakını diye yazmıyor Sayın Akbaşoğlu.” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da yanıt olarak, “Benim kimse gelip kulağıma senin bacını şöyle şöyle yaparım demedi, diyemez. Onun ağzını karışlarım. Kendi tabanlarınız zaten gereken cevapları verecek. Geliyor gelmekte olan. Haziran 2023’te cevabınızı milletimizden alacaksınız. Bu ahlaksızlığı savunmak yakışmaz. Dün sayın Genel Başkan sahip çıkmadı mı? Sayın Lütfü Türkkan’ın o hakaretlerine olgunluk olarak sahip çıkmadı mı?” dedi.

Dervişoğlu ise, “Ne yapalım? Asalım mı yani. Grup başkanvekilliğinden istifa etti” açıklamasını yaptı.