Meclisteki Gerilimde Kolonya Fırlatma Olayı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERASYONU VE TBMM GERİLİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun etkileri sürerken, gerginlik Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de sıçradı. TBMM Genel Kurulu, emeklilere bayram ikramiyesinin de bulunduğu kanun teklifini görüşmek için bir araya geldi. O esnada konu birden İmamoğlu’na geldi ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, elindeki kolonyayı AK Parti sıralarına doğru fırlattı. Bu durum, AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında bir arbede çıkmasına neden oldu.

KAVGA ANINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Bu arbedenin ortasında, Meclis’te kaydedilen bir görüntü oldukça dikkat çekti. Kavga anında, arka sıralarda bir milletvekilinin batak oynadığı anlar gözlerden kaçmadı.