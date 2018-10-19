Meclis’ten Trump’a mektup

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için harekete geçti ve Başkan Donald Trump’a mektup yazdı.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’a yazdığı mektupta, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının Magnitsky Yasası kapsamında araştırılması talebinde bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’a yazdığı mektupta, ‘Olay Magnitsky Yasası kapsamında araştırılsın.’ dedi.

MAGNITSKY YASASI NEDİR?

8 Aralık 2016’da ABD kongresinden geçen ve dünya çapında insan hakları ihlali ve yolsuzluk sebebiyle ABD hazinesinin kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamasına olanak veren yasadır. İsmini Rusya’da yolsuzlukları ortaya çıkaran ve 2009’da hapiste şüpheli bir biçimde ölen vergi denetmeni Sergei Magnitsky’den almaktadır.

Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitski’nin, 2009’da Rusya’da gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya’nın gözaltı süresince gerekli önlemleri almadığını savunarak, sorumlu bürokratların cezalandırılmasını istemişti. Bu kapsamda 2012 yılında ABD’de kabul edilen Magnitsky Yasası, insan hakları ihlallerinde bulunduğu belirtilen Rus bürokratların ABD’ye girişinin engellenmesi de dahil bir dizi yaptırımların hayata geçirilmesini öngörüyor.

TÜRKİYE