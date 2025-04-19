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Mecnun Otyakmaz, Maçı Tribünden İzledi

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ MAÇTA BULUNDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanan maçı tribünden izledi. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında gerçekleştirilen mücadelede Kasımpaşa, evinde Sivasspor’u 3-1 gibi bir skorla yenmeyi başardı. Otyakmaz, bu karşılaşmayı Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç ile birlikte takip etti.

MAÇIN DETAYLARI

Kasımpaşa’nın ev sahipliği yaptığı bu önemli karşılaşma, hem TFF yetkililerinin hem de futbolseverlerin ilgisini topladı. Mecnun Otyakmaz, karşılaşma süresince yaşanan olayları yakından gözlemleyerek sporun gelişimine katkı sunacak bilgileri edinmeye çalıştı. Otyakmaz’ın bu maçı izlemeye gelmesi, futbol dünyasında dikkate değer bir durum oluşturdu.

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