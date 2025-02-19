Med Partners, PRİDA’da İki Ödül Kazandı

PRİDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ ÖDÜLÜ

Ajans, “PRİDA Sürdürülebilir Kurumsal İş Birliği” ödülünü kazanırken, Med Partners Ajans Başkan Yardımcısı ve Medya İlişkileri Yöneticisi Müge Akay “Sektöre Gönül Veren Usta” ödülüne layık görüyor. Med Partners, Türk Henkel ile gerçekleştirdiği uzun soluklu kurumsal iletişim çalışmaları ve yenilikçi projeleri sayesinde bu ödülü elde ediyor. Ajansın 10 yılı aşkın süredir devam ettirdiği iş birliği, sektörde sürdürülebilir başarıya örnek olarak gösteriliyor.

SEKTÖRE GÖNÜL VEREN USTA ÖDÜLÜ

Med Partners Ajans Başkan Yardımcısı Müge Akay, 20 yılı aşkın kariyeri ve iletişim sektörüne yaptığı katkılar nedeniyle ödüle değer bulunuyor. Med Partners Ajans Başkanı Binnur Akay, ödüllerle ilgili yaptığı değerlendirmede, uzun vadeli iş birliklerinin önemini vurgulayıp “Türk Henkel ile 10 yılı aşkın süredir sürdürdüğümüz iş birliği, müşteri-ajans ilişkisinin ötesinde, gerçek bir ortaklık ruhunun yansıması oldu. Bu ödül, doğru iş birliklerinin değerini bir kez daha ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde de bu bağları güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

PRİDA İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

PRİDA İletişim Ödülleri, iletişim ve halkla ilişkiler alanında başarılı projeleri ve profesyonelleri ödüllendiren prestijli bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Her yıl düzenlenen etkinlikte sürdürülebilirlik, medya ilişkileri ve yenilikçi projeler gibi çeşitli kategorilerde ödüller veriliyor. Bu organizasyon, sektördeki başarıları bir araya getirerek önemli bir platform oluşturuyor.