Medbuli, Gazze’nin Yeniden İnşası Üzerine Konuştu

TOPLANTIDA ELE ALINAN KONULAR

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Kahire’de Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile gerçekleştirdiği görüşmede Gazze Şeridi’nin hızlı bir şekilde toparlanması ve yeniden inşasına dair planları tartıştı. Mısır hükümetinden yapılan açıklamaya göre, bu görüşme sırasında Medbuli, Filistinlilerin meşru hakları olan kendi kaderini tayin ve bağımsızlık hakkı konusundaki desteklerini yineledi. Medbuli, Gazze Şeridi’nin en hızlı şekilde yeniden inşa edilmesi için, Filistinlilerin evlerini terk etmek zorunda kalmayacakları entegre bir plan hazırlandığını belirtti.

FİLİSTİN DAVASINA DESTEK

Medbuli, ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarının uygulanmasına yönelik çabaların yanı sıra Gazze’nin yeniden inşasına ilişkin çıktıkları yolculukta Filistin davasını ve halkını desteklemek için samimi çaba harcadıklarını ifade etti. Filistin Başbakanı Mustafa ise Mısır’ın Filistin halkını desteklemesi sebebiyle teşekkür etti.

ARAP ZİRVESİNE SUNULACAK PLAN

Görüşme sırasında, 4 Mart’ta acilen düzenlenecek olan Arap Zirvesi’ne sunulacak Gazze’nin yeniden yapılandırılması planı ve Mısır ile Filistin arasında yürütülecek koordinasyon çalışmaları da gündeme geldi.