More

Mediamarkt Sevdiğine Uygun Teknoloji Kampanyası

mediamarkt-sevdigine-uygun-teknoloji-kampanyasi

KAMPANYA DETAYLARI

10 Şubat’a kadar sürecek olan bu kampanya ile birlikte, tüketiciler Blender, Espresso Makinesi, Akıllı Telefon ve Projeksiyon Cihazı gibi binlerce hediye seçeneği bulabiliyor. MediaMarkt, mediamarkt.com.tr web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla geniş ürün yelpazesi sunarak alışveriş deneyimini daha konforlu hale getiriyor.

MediaMarkt’nın düzenlediği ‘Sevgilini Mutlu Etme Garantili Teknolojiler Kampanyası’ kapsamında, 10 Şubat’a kadar binlerce hediye imkanı tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Hayatı kolaylaştıran birçok teknoloji ürünü bu kampanya dahilinde açığa çıkıyor ve tüketiciler için özel fırsatlar yaratılıyor. Bu kampanya Türkiye genelindeki 102 MediaMarkt mağazasında, online alışveriş sitesinde ve MediaMarkt mobil uygulamasında geçerliliğini koruyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Köye Dönüp Hayvancılıkla Uğraşan İşyeri Sahibi

Elazığ'da yaşayan Hüseyin Seçkin Ceylan, 12 yıl önce köyüne dönerek hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı ve üretimin keyfini aktardı. Kırsalda çalışmak isteyenlere cesaret verdi.
Flaş

Trump Kağıt Pipete Karşı Savaş Açtı

Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından kağıt pipetleri eleştirerek, Biden’ın plastik yasağını geçersiz kılacak yeni bir kararname hazırlayacağını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.