Mediamarkt Sevdiğine Uygun Teknoloji Kampanyası

KAMPANYA DETAYLARI

10 Şubat’a kadar sürecek olan bu kampanya ile birlikte, tüketiciler Blender, Espresso Makinesi, Akıllı Telefon ve Projeksiyon Cihazı gibi binlerce hediye seçeneği bulabiliyor. MediaMarkt, mediamarkt.com.tr web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla geniş ürün yelpazesi sunarak alışveriş deneyimini daha konforlu hale getiriyor.

MediaMarkt’nın düzenlediği ‘Sevgilini Mutlu Etme Garantili Teknolojiler Kampanyası’ kapsamında, 10 Şubat’a kadar binlerce hediye imkanı tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Hayatı kolaylaştıran birçok teknoloji ürünü bu kampanya dahilinde açığa çıkıyor ve tüketiciler için özel fırsatlar yaratılıyor. Bu kampanya Türkiye genelindeki 102 MediaMarkt mağazasında, online alışveriş sitesinde ve MediaMarkt mobil uygulamasında geçerliliğini koruyor.