MediaMarkt’ta Sevgililer Günü Kampanyası Başladı

MEDIA MARKT’TAN SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI

6 Şubat’a kadar geçerli olan kampanya çerçevesinde dizüstü bilgisayardan LED TV’ye, akıllı telefondan monitöre kadar binlerce hediye seçeneği MediaMarkt mağazalarında, mediamarkt.com.tr adresinde ve MediaMarkt mobil uygulamasında tüketicileri bekliyor. Geniş ürün yelpazesiyle müşteri konforunu artıran MediaMarkt, “Sevgilini Mutlu Etme Garantili Teknolojiler Kampanyası” ile 6 Şubat’a kadar birçok hediye fırsatını sunuyor. Sevgisini hediyeyle ifade etmek isteyenler, MediaMarkt’ta en son teknolojiye sahip hediye seçenekleri bulabiliyor.

KAMPANYA DETAYLARI VE GEÇERLİLİK

MediaMarkt’ın Sevgililer Günü Kampanyası, 6 Şubat’a kadar Türkiye genelindeki 102 mağazada, online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de ve MediaMarkt mobil uygulamasında geçerli oluyor. Tüketicilere sunulan indirimlerle, Sevgililer Günü için ideal hediye seçenekleri bulunması mümkün hale geliyor.