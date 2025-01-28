MediaMarkt, Yapay Zekâ Asistanı Sandy Tanıtıldı

YAPAY ZEKÂ PROJESİ SANDY’NİN TANITIMI

MediaMarktSaturn’ün yapay zekâ proje grubuyla iş birliği içinde İletişim Merkezi Yapay Zekâ ekibi tarafından geliştirilen Sandy, kullanıcıların kod bilgisi olmadan günlük konuşma dilini kullanarak analitik platformlarda soru sormalarını sağlıyor. Sandy, doğal dil sorgularına (NLQ) yanıt vermekle kalmıyor, aynı zamanda metin ve görüntü üretebiliyor ve kod yazma desteği de sunuyor. Bu özellikler sayesinde birçok görev daha hızlı ve verimli bir şekilde yerine getiriliyor ve çalışanların daha üst düzey stratejik konulara odaklanmaları için zaman kazanılması hedefleniyor. Sandy’nin geliştirildiği süreçte veri koruma ve güvenliğe de önemli bir dikkat gösterildi.

KULLANIMIN KOLAYLIĞI VE GÜVENLİK HEDEFİ

Yeni yapay zekâ asistanı Sandy’nin en belirgin özelliklerinden biri, MediaMarkt çalışanlarının günlük işlerini şirket ağları içerisinde güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmesini sağlaması. Bu sayede hassas verilerin korunması amaçlanıyor. Kullanımı son derece basit bir şekilde tasarlanan Sandy, başlangıçta OpenAI’nin GPT 3.0 ve 4 modelleri ile Google’ın Palm2 modelleri gibi büyük dil modellerini ve Stable Diffusion, Dall-e gibi görüntü üretim programlarını kullanıyor. Son günlerde Sandy’ye yeni modeller olan Llama3 ve Gemini Pro da entegre edildi.

SANDY’NİN İNOVATİF ROLÜ VE GELECEK HEDEFLERİ

Sandy’nin entegrasyonu ile dijital dönüşüm süreçlerinde önemli bir adım attıklarını belirten MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal iletişim ve E-ticaret Direktörü Tolga Ünvan, “Yapay zekâ uygulamalarını online alışveriş deneyimine entegre ederek müşteri deneyimini daha kişisel ve kusursuz hale getirmek son iki yıldır öncelikli hedefimiz. Hayata geçirdiğimiz GPT-4 destekli Anne AI, Yeni Yıl Hediye AI ve Sevgililer Günü Hediye AI gibi çözümler, tüketicilerin ihtiyaçlarına en uygun ürünleri önermekte kullanılıyor. House of AI adıyla yürüttüğümüz yapay zekâ projelerimizle sayısız ödül kazanmış bir şirketiz. Bu konudaki çalışmalarımızı daha da ileri taşıyarak yeni dijital asistanımız Sandy’yi devreye aldık. Sandy, operasyonel işlerimizi kolaylaştırırken, günlük rutinlerde ekibimize zaman kazandıracak. Deneyim Şampiyonluğu vizyonumuzda yeni bir kilometre taşı olan Sandy, sektördeki inovatif yaklaşımımızı ve son teknoloji aracılığıyla müşteri ile çalışan deneyimini sürekli iyileştirme kararlılığımızı gösteriyor. Sandy’yi Türkiye’de sistemlerimize entegre ettiğimiz için heyecanlıyız” dedi.