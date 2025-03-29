Medical Point Başkanı’ndan Bayram Mesajı

MEDİCAL POINT HASTANELERİNDEN BAYRAM MESAJI

Medical Point Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bayramın, Allah’ın rahmet ve bereketiyle dolu günlere ulaşmanın sevinciyle birlikte geldiğini belirtti.

RAMAZAN’IN ANLAM VE ÖNEMİ

Kubba, “Ramazan, yalnızca bedensel bir oruçtan ibaret olmayıp, aynı zamanda manevi bir arınma, paylaşma ve birlikteliğin en güzel örneğidir. Bayramda, Ramazan boyunca paylaştığımız duygular ve yardımlaşma ruhunun daha da büyüyerek milletimizin birbirine olan bağlılığını pekiştirmektedir.” dedi. İfade ettiği gibi, bayramda sevdiklerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde olmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz etti.

SÜREKLİ HİZMET ANLAYIŞI

“Medical Point Hastaneleri olarak, her zaman insan sağlığını ve mutluluğunu ön planda tutarak toplumumuza hizmet etmeye devam ediyoruz.” diyen Kubba, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret gösterdiklerini aktardı.

UMUT DOLU BİR BAŞLANGIÇ

Kubba, Ramazan Bayramı’nın, tüm sağlık çalışanlarının, hastalarının ve toplumun en iyi şekilde dinlenip iyileşeceği, umut dolu bir başlangıcın habercisi olmasını temenni etti. “Ramazan Bayramı’nız mübarek olsun” diyerek mesajını sonlandırdı.