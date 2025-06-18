Medicana, Bosna Hersek’te Hastane Açtı

MEDİCANA’NIN YENİ YATIRIMI SARAYBOSNA’DA HİZMETE AÇILDI

MEDİCANA, İngiltere’den sonra 19’uncu sağlık yatırımını Saraybosna’da hayata geçirdi. Türkiye’deki hastaneleri ve yurt dışındaki temsilcilik ofisleriyle uluslararası standartlardaki sağlık hizmetlerini sunan marka, her yıl milyonlarca kişiye ulaşıyor. Türk sağlık sistemini ve sektördeki operasyonel yetkinliğini Saraybosna’ya taşıyan Medicana, burada önemli bir adım attı. Medicana Saraybosna Hastanesi’nde yapılan basın toplantısına, Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi Berk Bozkurt, CEO Reha Özkaya, Genel Müdür Prof. Dr. Sedat Ziyade, Prof. Dr. Zuvdija Kandic, Op. Dr. Adis Kandic, medya temsilcileri ve davetliler katıldı.

TÜRK SAĞLIK TECRÜBESİNİ BOSNA HERSEK’E TAŞIYORUZ

Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, basın toplantısında şunları dile getirdi: “Medicana, sağlık alanında Türkiye’de ve uluslararası düzeyde hizmet veren köklü bir sağlık grubudur. Bugün, yıllara dayanan sağlık deneyimimizi ülke sınırlarının ötesine taşımanın gururunu yaşıyoruz. Medicana Winchester, İngiltere’de açılan ilk Türk hastanesi olarak önemli bir yer edindi. Farklı ülkelerdeki sağlık ofislerimizle uluslararası hizmet ağımızı genişletiyoruz. Bosna Hersek’teki yeni yatırımımız, sadece grubumuz için değil; bölge halkı ve Türkiye ile Bosna-Hersek ilişkileri açısından da önemli bir adımdır. Amacımız; hasta odaklı, ileri tıp teknolojileri ve multidisipliner hizmet anlayışımızla burada modern ve erişilebilir sağlık hizmetlerine yenilik getirmektir.”

SAĞLIK KÖPRÜLERİ İNŞA EDİYORUZ

Dr. Bozkurt, sağlık hizmetlerinin Medicana’nın en değerli yatırımlarından biri olduğunu vurguladı. “Bugün burada, Türkiye ile Bosna-Hersek arasında bir köprü kurarak Balkanlara Medicana’nın geleneğini sunmak için bulunuyoruz. Medicana olarak, yalnızca Türkiye’deki değil, global ölçekte de sağlık sektörüne katkı sağlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Medicana Saraybosna Hastanesi, Bosna-Hersek’te zincir hastane olarak hizmet veren ilk sağlık kuruluşudur. Güçlü akademik kadromuz ve son teknoloji tıbbi altyapımızla, sağlık alanındaki geleceği şekillendirmeyi hedefliyoruz. Medicana geleneğini, Türkiye’deki başarılarımızı ve tecrübemizi uluslararası alana taşımayı görev biliyoruz” diye konuştu. Medicana, yılda 5 milyondan fazla hastaya tedavi hizmeti sunarak yaklaşık 15 bin çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen sağlık markalarından biri konumunda bulunuyor.

ÇEŞİTLİ TIP DALLARINDA HİZMET VERİLECEK

Medicana Saraybosna Hastanesi, Beyin Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları gibi birçok branşta hizmet verecek. Hastane, her türlü cerrahi müdahaleye uygun ameliyathaneler, genel, koroner ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile onkoloji servisiyle, Saraybosna’nın en işlek bölgesinde kesintisiz sağlık hizmeti sunacak.

KANSER TANISI VE TEDAVİ HİZMETLERİ YAKINDA HİZMETTE

Medicana Saraybosna, yakında Girişimsel Radyoloji ve Onkoloji bölümlerini hizmete açacak. Teşhis ve tedavide kararların bir konsey tarafından alındığı bu merkezde, kapsamlı kanser tedavisi çok yakında hastaların hizmetine sunulacak. PET-CT ve modern kanser tedavisinde kullanılan LINAC cihazları ile hastane, Bosna-Hersek ve çevresindeki onkoloji hastalarına da hizmet verecek.