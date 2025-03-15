Medicana’dan Özel Eğitim Okuluna Destek

MEDICANA INTERNATIONAL HASTANESİNDEN ANLAMLI BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Medicana International Hastanesi, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yeni bir çalışmaya imza atarak, Bağlum Özel Eğitim Meslek Okulu’na bilgisayar bağışında bulunarak burada özel çocuklar için bir “Bilişim Atölyesi” kurdu. Bu proje, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Oluşturulan atölye ile çocukların teknolojiyi daha iyi tanımaları ve dijital becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Hem teorik hem de uygulamalı eğitim imkanı sunan donanımlı bilgisayarlar, öğrencilere bilişim dünyasında daha aktif olma fırsatı verecek. Bu proje, özel çocukların eğitimde fırsat eşitliği elde etmelerine yardımcı olurken, bilişim alanındaki yeteneklerini keşfetmelerine de olanak tanıyacak. Medicana International Hastanesi, bu türden projelere devam edeceğini açıkladı.

ENGELLİ BİREYLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR KONU

Medicana International Ankara Hastanesi Bilgi Sistemleri Müdürü Aydın Arıcan, bu proje ile ilgili olarak “Medicana Sağlık Grubu olarak birçok sosyal sorumluluk projesinde yer almaya çalışıyoruz. Bugün özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim gördüğü Bağlum Özel Meslek Lisesi’ndeyiz ve burada bilişim atölyesi kurulmasına yardımcı olduk. Amacımız engelli bireylerimizin toplumun her alanında yer bulmasını sağlamak. Bunun yolunun da eğitimden geçtiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yapay zekanın uygulamaya geçtiği günümüzde birçok şey bilgisayar üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu okuldaki özel öğrencilerimizin eğitimlerine teknolojik anlamda katkı sağlayabildiysek ne mutlu bizlere. Medicana International Ankara Hastanesi olarak gelecekte de benzer projelerle toplumsal yarar sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİDE YETKİNLİK KAZANMASI

Bağlum Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü İlyas Gül, okulun bu yıl faaliyete geçtiğini ve toplam 170 özel gereksinimli öğrenciye eğitim verdiklerini belirtti. “Okulumuzda hafif zihinsel engelli ve otistik öğrenciler var. Medicana International Ankara Hastanesi’nin yaptığı bilgisayar bağışları ile 3 olan bilgisayar laboratuvar sayımızı 4’e çıkardık. Öğrencilerin laboratuvarda uygulamalı olarak daha çok çalışma yapacağına inanıyoruz. Robotik kodlamadan yazılıma kadar birçok bilgiyi burada alacak, temellerini burada atacaklar. Bu sosyal projeler sayesinde okulumuzu güçlendirdik. Çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Sosyalleşme eksiklerini okulumuzda düzenlediğimiz gezilerle ve sportif faaliyetlerle gidermeye çalışıyoruz. Ailelerimiz de bu durumdan memnun” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİN TECRÜBELERİ

12’nci sınıf öğrencisi Efe Lüle, bilgisayar atölyesinin kurulmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Bilgisayar alanlarını çok seviyorum. Robotik kodlama yapıyorum. Merakım olduğu için yazılımlarla ilgileniyorum. Benim için güzel bir şey. Bizlere destek verdikleri için teşekkür ediyorum, sayelerinde yeni bilgiler ediniyoruz” dedi. 9’uncu sınıf öğrencisi Pınar Türk ise “10’uncu sınıfta bilişim seçmek istiyorum. Bilgisayarı daha güzel öğrenmek için. Bilgisayar ile ilgilenmeyi çok seviyorum. Memurluğa hazırlanmak için bunu seçmek istiyorum” şeklinde konuştu.