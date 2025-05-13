Haberler

Medilines Hastanesi, Anneler Günü Etkinliği Düzenledi

ETKİNLİK DETAYLARI

Elazığ Özel Medilines Hastanesi, Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlik ile kadın sağlığına vurgu yaptı. Ahmet Ozan Tevfik Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, alanında uzman doktorlar tarafından kadın hastalıklarıyla ilgili bir seminer verildi. Katılımcılar arasında Medilines Hastanesi yönetim ekibi, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Faıg Jabrayılov, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Erol, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hasan Emre Özdemir, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yaser Işık, uzman hekimler ile kurum çalışanları ve birçok kadın yer aldı.

ANNELERE ÖZEL HEDİYELER

Etkinlik çerçevesinde annelere karanfil dağıtıldı. Bunun ardından düzenlenen seminerde, kadın hastalıkları ve erken teşhis yöntemlerine odaklanıldı. Özel Medilines Hastane Müdürü Kürşat Karahüseyinoğlu, çağımızın en önemli sorunlarından biri olan kanserin erken teşhisi konusunda farkındalık yaratmak için bu semineri gerçekleştirdiklerini belirtti. Karahüseyinoğlu, “Hastanemizde, kanser konusunda 5 uzman hekimimiz, halkımızı bilgilendirmeyi amaçlayarak bu etkinliği düzenledik. 2020 yılından itibaren çıktığımız bu yolda, sadece Elazığ’a değil, dünya genelinde hizmet etmeye çaba gösteriyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve ekibimiz gerekeni yapmaya her zaman hazır” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKTA FARKINDALIK YARATMA AMAÇLI SEMİNER

Seminerin amacı, Anneler Günü’nü kutlamak ve anneleri meme kanseri hakkında bilgilendirmek olarak belirlendi. Katılımcılar, hastanedeki tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı da buldular. Bu etkinlik, kadınların sağlık durumlarına dair bilinçlenmelerine önemli katkılar sağladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Van’da Asayiş Toplantısı Yapıldı

Van'da gerçekleştirilen toplantıda Vali Ozan Balcı, ildeki güvenlik durumu hakkında bilgiler verdi. 5 bin 138 polis ve 4 bin 473 jandarma, çeşitli suçlarla etkin şekilde mücadele ediyor.
Haberler

Hollanda’dan Hacı Adayları Beyşehir’e Geldi

Hollandalı bisikletçiler Fenna Elisavan Selm ve Fleur Anelore Kalthuıs, Beyşehir'deki bisiklet evini ziyaret etti. Ayrıca, hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.