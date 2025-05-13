Medilines Hastanesi, Anneler Günü Etkinliği Düzenledi

ETKİNLİK DETAYLARI

Elazığ Özel Medilines Hastanesi, Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlik ile kadın sağlığına vurgu yaptı. Ahmet Ozan Tevfik Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, alanında uzman doktorlar tarafından kadın hastalıklarıyla ilgili bir seminer verildi. Katılımcılar arasında Medilines Hastanesi yönetim ekibi, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Faıg Jabrayılov, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Erol, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hasan Emre Özdemir, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yaser Işık, uzman hekimler ile kurum çalışanları ve birçok kadın yer aldı.

ANNELERE ÖZEL HEDİYELER

Etkinlik çerçevesinde annelere karanfil dağıtıldı. Bunun ardından düzenlenen seminerde, kadın hastalıkları ve erken teşhis yöntemlerine odaklanıldı. Özel Medilines Hastane Müdürü Kürşat Karahüseyinoğlu, çağımızın en önemli sorunlarından biri olan kanserin erken teşhisi konusunda farkındalık yaratmak için bu semineri gerçekleştirdiklerini belirtti. Karahüseyinoğlu, “Hastanemizde, kanser konusunda 5 uzman hekimimiz, halkımızı bilgilendirmeyi amaçlayarak bu etkinliği düzenledik. 2020 yılından itibaren çıktığımız bu yolda, sadece Elazığ’a değil, dünya genelinde hizmet etmeye çaba gösteriyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve ekibimiz gerekeni yapmaya her zaman hazır” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKTA FARKINDALIK YARATMA AMAÇLI SEMİNER

Seminerin amacı, Anneler Günü’nü kutlamak ve anneleri meme kanseri hakkında bilgilendirmek olarak belirlendi. Katılımcılar, hastanedeki tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı da buldular. Bu etkinlik, kadınların sağlık durumlarına dair bilinçlenmelerine önemli katkılar sağladı.