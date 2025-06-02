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Medinskiy, Ukrayna’dan Barışçıl Çözüm Aldı

UKRAYNA TARAFINDAN ÇÖZÜM BELGESİ ALINDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetinin başkanı olan Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının çözüm konusundaki memorandumunu aldıklarını duyurdu. Medinskiy, Russia Today’e yaptığı açıklamada, bu belgenin Ukraynaca ve İngilizce olarak kendilerine sunulduğunu belirtti.

DİL SORUNU YAŞANMIYOR

Medinskiy, farklı dillerdeki belgenin kendileri için bir engel oluşturmadığını dile getirdi. Ayrıca, belgenin ana hatlarının Batı basınında yer aldığına dikkat çekti. Böylece, belgenin içeriği hakkında bir fikir sahibi olduklarını ifade etti.

RUSYA’NIN TUTUMU AÇIKLANACAK

Ayrıca Medinskiy, Rusya’nın Ukrayna konusundaki çözümle ilgili tutumunu bugün açıklayacaklarını aktardı. Bu açıklama, görüşmelerin seyrini etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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