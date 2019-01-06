Medipol Başakşehir’den bir transfer daha!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, deneyimli savunmacı Serdar Taşcı ile anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı 6 puan farkla lider bitiren Medipol Başakşehir, kadrosunu deneyimli savunma oyuncusu Serdar Taşçı ile güçlendirdi. Kariyerinin çok büyük bir bölümünde Stuttgart forması giyen 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, Panzerler’in formasını A Milli seviyesinde 15 kez terletti.

2013-2014 sezonunda Stuttgart’tan Spartak Moskova’ya transfer olan Serdar’ın ismi sıklıkla Süper Lig ekipleriyle anılsa da tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katan Medipol Başakşehir oldu. Serdar Taşçı 2015-2016 sezonunun devre arasında Bayern Münih’e kiralanmış ve sezonu Alman devinde noktalayıp yeniden Moskova’ya dönmüştü.